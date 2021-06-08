Как менялась внешность Милины из Mortal Kombat показали в одном арте

Соавтор серии Mortal Kombat Эд Бун поделился в Твиттере артом, на котором изображена эволюция Милины за 28 лет. Арт показывает как менялся персонаж файтинга с 1993 года: клон Китаны позирует с кинжалами-саи, демонстрирует свои навыки и способности, а также friendship-добивания.
Создателем арта является пользователь с ником Guymay4— художник специализируется на артах и комиксах по серии Mortal Kombat в «милой» мультяшной стилистике, а его любимыми героями являются Шан Цзун и Лю Кан.
Фото: twitter.com/noobde
Милина является клоном Китаны, который был создан колдуном Шан Цунгом для Шао Кана. Во время создания Милины Шан Цунг использовал кровь Китаны и кровь таркатанов — расы свирепых мутантов, живущих в пустошах Внешнего Мира. Эксперимент колдуна не удался — в результате ошибки лицо Милины оказалось изуродованным огромной пастью, усеянной острыми зубами. Из-за этого ей приходится прятать свой недостаток под маской.
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