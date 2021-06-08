В цветах сирени. Девушка показала загадочный образ Йеннифэр из «Ведьмака»

Косплеерша под ником Nephritefire из Ростова-на-Дону решила воплотить в жизнь образ Йеннифэр из серии The Witcher. Для этого она выбрала не классический костюм героини, а другой, не менее известный образ чародейки, дополнив его аксессуарами. Косплеерша показала нам таинственную Йеннифэр, окружённую цветами сирени и мистическим дымом. Иногда она кажется беззащитной и невинной, но это лишь игра — она прекрасно может за себя постоять, что подтверждают фотографии с магическим сиреневым огнём.



Фанаты серии знают, что цветы сирени выбраны не случайно — аромат, который ассоциируется у Геральта с Йеннифэр, является смесью сирени и крыжовника.



Йеннифэр – могущественная чародейка, прошедшая изнурительные тренировки, чтобы овладеть магическими силами. После окончания обучения наставники подарили девушке новую внешность, ведь раньше Йен была горбуньей.

Фото: vk.com/nephritefireart

Фото: vk.com/nephritefireart

Фото: vk.com/nephritefireart

Фото: vk.com/nephritefireart

Фото: vk.com/nephritefireart

Фото: vk.com/nephritefireart

Фото: vk.com/nephritefireart

Фото: vk.com/nephritefireart

Фото: vk.com/nephritefireart