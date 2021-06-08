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Игрок в CS:GO почтил память умершего друга из игры особой татуировкой

Игрок в CS:GO почтил память умершего друга из игры особой татуировкой
Анастасия Климова
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Игры — это не просто развлечение, но и место, где некоторые находят настоящих друзей. Так произошло и с пользователем Reddit под ником slidee9870. Он поделился фотографией татуировки с ником умершего напарника по игре.

Мужчины познакомились в CS:GO и часто играли вместе. Они никогда и не встречались, так как жили в разных странах. Друг жил в Польше, а сам автор — в Великобритании. Тем не менее, мужчины стали по-настоящему близкими друзьями — часто и охотно общались и всегда помогали друг другу.

О смерти напарника он узнал случайно на Facebook, но решил не задавать вопросов и не беспокоить семью и друзей, ведь они даже не знали, кто он такой. В итоге он решил почтить память друга татуировкой с его ником «Mons».

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