Игрок в CS:GO почтил память умершего друга из игры особой татуировкой

Игры — это не просто развлечение, но и место, где некоторые находят настоящих друзей. Так произошло и с пользователем Reddit под ником slidee9870. Он поделился фотографией татуировки с ником умершего напарника по игре.



Мужчины познакомились в CS:GO и часто играли вместе. Они никогда и не встречались, так как жили в разных странах. Друг жил в Польше, а сам автор — в Великобритании. Тем не менее, мужчины стали по-настоящему близкими друзьями — часто и охотно общались и всегда помогали друг другу.



О смерти напарника он узнал случайно на Facebook, но решил не задавать вопросов и не беспокоить семью и друзей, ведь они даже не знали, кто он такой. В итоге он решил почтить память друга татуировкой с его ником «Mons».