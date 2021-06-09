Блогер Юрий Хованский задержан по делу об оправдании терроризма. Он признал вину

Вчера вечером, 8 июня, известный блогер с 4,4 млн подписчиков на YouTube Юрий Хованский был задержан в Санкт-Петербурге. Ему предъявлена статья 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).
Фото: instagram.com/yurykhovansky
Обвинения против блогера выдвинуты из-за его прошлогодней песни про «Норд-Ост». Там, например, есть такие слова как «Норд-Ост — это было [потрясающе]» и «Я хочу, чтобы убили больше русских детей».
Хованский полностью признал свою вину: «Задержан по статье 205 части 2 УК РФ. В своё время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма, в этом полностью раскаиваюсь и признаю свою вину».
Ему грозит штраф до 1 млн рублей или от 5 до 7 лет тюрьмы.
Видео опубликовано на YouTube-канале Москва 24.
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