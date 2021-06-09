Даже зомби от неё в восторге. Косплеерша Лада Люмос показала образ Джилл Валентайн

Талантливый косплеер с оригинальными идеями Лада Люмос показала образ Джилл Валентайн из игровой серии Resident Evil. Для перевоплощения она выбрала внешность и одежду персонажа из Resident Evil 3 Remake — игре, в которой героине пришлось столкнуться с устрашающим Немезисом.

Образ девушки получился хорошо проработанным — по фотографии видно, что она готова идти в бой, чтобы наконец выбраться из обрёченного Раккун-сити. Но, судя по второй фотографии, зомби категорически против её ухода.

Фото: vk.com/geekssway

Фото: vk.com/geekssway

Последняя игра в серии вышла 7 мая 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Google Stadia. Resident Evil Village стала успешной для франшизы и продалась в количестве 4 млн копий, побив рекорд продаж Resident Evil 7.