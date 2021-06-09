Команда, которую подозревают в читах, взлетела в топ лучших клубов мира по CS:GO

Команда Akuma из Украины за один месяц поднялась на 118 позиций — с 138-й на 19-ю позицию рейтинга лучших клубов мира по Counter-Strike: Global Offensive. Но не всё так просто. Команду подозревают в использовании читов и даже написали коллективное письмо Valve с просьбой разобраться в инциденте.

Фото: https://www.hltv.org/team/11148/akuma#tab-infoBox

Подозрения появились на региональном турнире EPIC CIS League, когда команда Akuma разгромила Natus Vincere и Virtus.pro. При внимательном просмотре матча многие обратили внимание на то, что украинские киберспортсмены посматривают в сторону и будто даже не на монитор, а на что-то рядом с ним.

Команда отрицает использование стороннего ПО и программ. В подкасте «Респаун» на YouTube игроки дали объяснение своим действиям во время игры, но многим они показались неубедительными.

В любом случае, пока что это только предположения — на данный момент клубы ждут официального ответа от Valve.