Кунай Скорпиона из Mortal Kombat воспроизвели в благотворительных целях

Контент-дизайнер Bungie Эрик Ньюгард показал на ArtStation кунай (продолговатый клиновидный стальной японский кинжал. — Прим. «Чемпионата») Скорпиона из Mortal Kombat с некоторыми доработками. Материалами для изделия выступили металл и фотополимерная смола серого цвета.
Скорпион — один из самых известных и легендарных персонажей серии Mortal Kombat. Он получил своё прозвище за смертоносность и мастерство в обращении с метательным кунаем.
Фото: https://www.artstation.com/artwork/xJXGGR
Фото: https://www.artstation.com/artwork/xJXGGR
Фото: https://www.artstation.com/artwork/xJXGGR
Фото: https://www.artstation.com/artwork/xJXGGR
Работа сделана в качестве бонусного пожертвования на благотворительный марафон Gaming Community Expo 2021, который пройдёт с 17 по 20 июня 2021 года в онлайн-формате. В прошлом году организаторы смогли собрать более $ 6 млн в пользу детской исследовательской больницы. Ранее мы писали про энтузиаста, который мастерски овладел оружием Скорпиона.
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