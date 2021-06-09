Для игроков в Valorant из России стал доступен голосовой чат

Игра вышла ещё летом 2020 года, но Riot Games предупредила, что не сможет дать игрокам из России доступ к голосовому чату из-за «правовой ситуации». Видимо, тогда причиной стал «закон Яровой», который обязывает операторов связи и интернет-компании хранить содержание звонков и переписки пользователей в течение шести месяцев.

Однако в мае этого года Riot Games проинформировала игроков о том, что будет записывать голосовые чаты для борьбы с токсичностью, и, видимо, это повлияло на прошлое решение. Сегодня игровой продюсер Riot Games Сара Дадафшар поделилась в «Твиттере» радостной новостью — голосовой чат для игроков из России наконец-то стал доступен.



Разработчики недавно подвели итог первого года многопользовательского шутера с момента релиза, отметив, что ежемесячная аудитория проекта составляет 14 млн игроков со всего мира.

Valorant — онлайн-игра в жанре шутер от первого лица. Десять игроков делятся на две команды по пять игроков в каждой. У каждого игрока есть свои способности, которые приобретаются перед началом раунда либо зарабатываются в процессе матча. Игрокам доступны ножи, пистолеты, дробовики, пистолеты-пулемёты, пулемёты, автоматы и снайперские винтовки.