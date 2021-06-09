Новые подробности Battlefield 2042: скриншоты, постер и дата выхода

Пользователь Reddit под ником «Popygay» поделился материалами о предстоящей Battlefield 2042, которые он, вероятно, нашёл в Origin.
Игра будет посвящена конфликту России и США.
«США и Россия стоят на грани войны. Опосредованные войны ведутся десятилетиями, порождая опытных ветеранов боевых действий. Эти специалисты используют свои навыки, чтобы формировать будущее — будущее, за которое стоит бороться».
На релизе будет доступно 7 карт для 128 игроков — «от Сеула до пустынь Египта». Из механик, как и сообщалось ранее, будет настройка оружия, транспорт, гаджеты, возможность вызвать робопса, использовать крюк-кошку и вингсьют.
Будут доступны три редакции игры: Standart, Gold и Ultimate. Купив «Ultimate», игроки получат сезонный абонемент, уникальные скины, цифровой арт-бук, эксклюзивный саундтрек, доступ к бета-тесту с 15 июня и ранний доступ к игре. Релиз Battlefield 2042 состоится 15 октября текущего года.
Официальный дебютный трейлер Battlefield 2042
Видео опубликовано на YouTube-канале Battlefield.
Скриншоты Battlefield 2042
Официальная обложка Battlefield 2042
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