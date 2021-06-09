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Бывшего игрока «Ротора» задержали за кражу контроллера DualSense для PS5

Бывшего игрока «Ротора» задержали за кражу контроллера DualSense для PS5
Анастасия Климова
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Бывший защитник волгоградского «Ротора-2» 24-летний Иван Шмелёв был задержан по 159-й статье за кражу контроллера для PlayStation 5. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает «Комсомольская правда».

Шмелёв списался с продавцом на «Авито» и выразил желание купить геймпад DualSense. При встрече, забрав товар, бывший футболист показал продавцу поддельный чек об онлайн-оплате, чем ввёл того в заблуждение. Поскольку денег пострадавший так и не получил, он обратился в полицию.

На фото: Иван Шмелев

На фото: Иван Шмелев

Фото: https://s16.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/11980634/wr-960.jpg

Сама кража произошла ещё в апреле, но правоохранительным органам потребовалось время, чтобы вычислить мошенника и найти его. Вообще, по словам полиции, данная схема встречается довольно часто, но на неё регулярно попадаются добропорядочные граждане.

История вызывает большое удивление, ведь стоимость нового контроллера составляет около 5 тысяч рублей. Теперь экс-футболисту грозит срок до двух лет, исправительные работы или штраф до 120 тысяч рублей.

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