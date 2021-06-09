Бывшего игрока «Ротора» задержали за кражу контроллера DualSense для PS5

Бывший защитник волгоградского «Ротора-2» 24-летний Иван Шмелёв был задержан по 159-й статье за кражу контроллера для PlayStation 5. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает «Комсомольская правда».
Шмелёв списался с продавцом на «Авито» и выразил желание купить геймпад DualSense. При встрече, забрав товар, бывший футболист показал продавцу поддельный чек об онлайн-оплате, чем ввёл того в заблуждение. Поскольку денег пострадавший так и не получил, он обратился в полицию.
На фото: Иван Шмелев
Фото: https://s16.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/11980634/wr-960.jpg
Сама кража произошла ещё в апреле, но правоохранительным органам потребовалось время, чтобы вычислить мошенника и найти его. Вообще, по словам полиции, данная схема встречается довольно часто, но на неё регулярно попадаются добропорядочные граждане.
История вызывает большое удивление, ведь стоимость нового контроллера составляет около 5 тысяч рублей. Теперь экс-футболисту грозит срок до двух лет, исправительные работы или штраф до 120 тысяч рублей.
- 9 июня 2021
-
21:37
-
21:25
-
20:40
-
20:27
-
16:26
-
15:42
-
15:34
-
15:11
-
14:21
- 8 июня 2021
-
18:25
-
16:41
-
16:20
-
15:48
-
13:50
-
12:09
-
11:14
-
01:33
-
00:57
-
00:27
- 7 июня 2021
-
23:18
-
20:17
-
18:25
-
17:55
-
17:45
-
17:02
-
15:42
-
15:11
-
14:38
-
12:54
-
11:30
-
11:17
- 6 июня 2021
-
17:02
-
16:49
-
14:32
-
14:20