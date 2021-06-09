Красиво жить не запретишь. Стример Mellstroy похвастался часами за 6,6 млн рублей

Скандально известный треш-стример Андрей Mellstroy Бурим похвастался, что купил часы Rolex за 6,6 млн рублей. Часы выполнены из золота 750 пробы.
Фото: instagram.com/mellstroy
Фото: instagram.com/mellstroy
В мае Mellstroy с грустью сообщал, что был вынужден расстаться с другими часами Rolex, чтобы ему хватило на еду:
«У меня же были «ролексы». Я их даже разыграл, чтобы денег хватило на еду. Я уже на самом деле много чего потерял из-за этого. Меня банят на YouTube. Я создавал за это время каналов 50–60 и все заблокировали».
Mellstroy стал известен широкой общественности после того, как избил девушку во время одного из своих стримов. Она получила черепно-мозговую травму и повреждение челюсти. После инцидента YouTube заблокировал аккаунт стримера, а девушка подала на него заявление в полицию.
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