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Красиво жить не запретишь. Стример Mellstroy похвастался часами за 6,6 млн рублей

Красиво жить не запретишь. Стример Mellstroy похвастался часами за 6,6 млн рублей
Анастасия Климова
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Скандально известный треш-стример Андрей Mellstroy Бурим похвастался, что купил часы Rolex за 6,6 млн рублей. Часы выполнены из золота 750 пробы.

Фото: instagram.com/mellstroy

Фото: instagram.com/mellstroy

В мае Mellstroy с грустью сообщал, что был вынужден расстаться с другими часами Rolex, чтобы ему хватило на еду:

«У меня же были «ролексы». Я их даже разыграл, чтобы денег хватило на еду. Я уже на самом деле много чего потерял из-за этого. Меня банят на YouTube. Я создавал за это время каналов 50–60 и все заблокировали».

Mellstroy стал известен широкой общественности после того, как избил девушку во время одного из своих стримов. Она получила черепно-мозговую травму и повреждение челюсти. После инцидента YouTube заблокировал аккаунт стримера, а девушка подала на него заявление в полицию.

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