Видеоблогер показал, как выглядит The Witcher 3 с 50 модами на GeForce RTX 3090

YouTube-блогер Digital Dreams поделился на своём канале 10-минутным роликом, демонстрирующим потрясающие изменения The Witcher 3 с 50 установленными модификациями на желанной сейчас многими GeForce RTX 3090.
Благодаря графическим модификациям Apex Realistic Reshade, Immersive Lighting 2.0 и некоторым другим картинка стала чётче и с более интенсивными тенями. Автором канала были продемонстрированы все основные локации игры, по которым Геральт неторопливо прогулялся и немного подрался с мобами. Несмотря на мощный компьютер, во время боёв и передвижений по городу иногда наблюдались небольшие просадки частоты кадров.
Видео опубликовано на YouTube-канале Digital Dreams.
Недавно мы показывали работу художника, который воссоздал локацию из трейлера к The Witcher 3 с помощью возможностей движка Unreal Engine 5.
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