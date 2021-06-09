В Fortnite добавили ещё двух футболистов. Свои скины получили Гарри Кейн и Марко Ройс

Помимо Неймара, разработчики многопользовательской «королевской битвы» Fortnite добавили в свой проект ещё двух известных футболистов — капитана национальной сборной Англии Гарри Кейна и двукратного обладателя титула «Футболист года в Германии» Марко Ройса.
Скины футболистов появятся в игре 12 июня в 03:00 мск. Их можно будет приобрести по отдельности или в составе комплекта «Кейн и Ройс».
Скин Гарри Кейна в Fortnite
Скин Марко Ройса в Fortnite
А 16 июня в игре начнётся событие «Чемпионат UEFA EURO 2020». Турнир будет состоять из двух раундов. В первом раунде примут участие все соответствующие требованиям игроки. Лучшие по итогам первого раунда сразятся во втором.
- Европа, Северная Америка, Бразилия: по итогам первого раунда 1000 лучших игроков в каждом регионе смогут сразиться во втором раунде.
- Ближний Восток, Азия, Океания: по итогам первого раунда 500 лучших игроков в каждом регионе смогут сразиться во втором раунде.
По результатам второго раунда лучшие игроки из каждого региона получат долю из призового фонда в $ 50 тыс. Также участники, набравшие хотя бы десять очков, получат эмодзи «Кубок победителя», а игроки, набравшие не менее 20 очков, — граффити «Забей гол!». К участию допускаются только игроки с учётной записью Epic 30-го уровня и включённой двухфакторной аутентификацией. Подробнее о турнире можно прочитать по этой ссылке.
Ранее в Fortnite добавили Неймара. Скин звезды «ПСЖ» доступен для покупки с 27 апреля. О том, как сыграть за Неймара, вы можете прочитать по этой ссылке.
- 10 июня 2021
-
00:15
- 9 июня 2021
-
23:27
-
22:58
-
22:36
-
22:33
-
21:37
-
21:25
-
20:40
-
20:27
-
16:26
-
15:42
-
15:34
-
15:11
-
14:21
- 8 июня 2021
-
18:25
-
16:41
-
16:20
-
15:48
-
13:50
-
12:09
-
11:14
-
01:33
-
00:57
-
00:27
- 7 июня 2021
-
23:18
-
20:17
-
18:25
-
17:55
-
17:45
-
17:02
-
15:42
-
15:11
-
14:38
-
12:54
-
11:30