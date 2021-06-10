Юрию Хованскому предъявили обвинение — на время расследования он заключён под стражу
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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга предъявил Юрию Хованскому обвинение в оправдании терроризма и поместил блогера под стражу.
Блогер был задержан 8 июня. Ему предъявлена статья 205.2 УК РФ. Она подразумевает «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма». Ранее Хованский признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Блогеру грозит лишение свободы на срок до семи лет или штраф в 1 млн рублей.
Летом 2020 года Хованский сообщил о разработке собственной игры, которая получила название Long Live Caesar. Игра находится в раннем доступе и должна была выйти ещё в феврале этого года.
На YouTube-канале Хованского более 4 миллионов подписчиков.
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