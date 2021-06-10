Российская актриса Настасья Самбурская перевоплотилась в леди Димитреску из Resident Evil

Актриса театра и кино Настасья Самбурская поделилась косплеем на героиню игры Resident Evil: Village.
«Считаю, что косплей получился волшебный! Я очень серьёзно подошла к этому вопросу», — написала актриса в «Инстаграме».
Фото: instagram.com/samburskaya
Фото: instagram.com/samburskaya/
Фото: instagram.com/samburskaya/
Фото: instagram.com/samburskaya/
Образ властной вампирши леди Димитреску из новой части Resident Evil в исполнении актрисы пользователям понравился. «Попадание, просто огонь», — пишут фанаты на её страничке.
Альсина Димитреску — вампирша из игры Resident Evil: Village, проживающая в неназванной восточноевропейской стране в своём родовом замке, который был построен её предками в Средневековье. После анонса игры геймеры назвали виртуальную героиню «самым сексуальным врагом» в серии и были готовы приобрести новую часть только ради неё.
Resident Evil Village вышла 7 мая 2021 года на всех современных платформах. Прочитать наше мнение на игру вы можете по этой ссылке.
- 10 июня 2021
-
22:00
-
21:53
-
21:15
-
21:03
-
18:58
-
18:40
-
16:29
-
15:58
-
14:53
-
00:15
- 9 июня 2021
-
23:27
-
22:58
-
22:36
-
22:33
-
21:37
-
21:25
-
20:40
-
20:27
-
16:26
-
15:42
-
15:34
-
15:11
-
14:21
- 8 июня 2021
-
18:25
-
16:41
-
16:20
-
15:48
-
13:50
-
12:09
-
11:14
-
01:33
-
00:57
-
00:27
- 7 июня 2021
-
23:18
-
20:17