Российская актриса Настасья Самбурская перевоплотилась в леди Димитреску из Resident Evil

Актриса театра и кино Настасья Самбурская поделилась косплеем на героиню игры Resident Evil: Village.

«Считаю, что косплей получился волшебный! Я очень серьёзно подошла к этому вопросу», — написала актриса в «Инстаграме».

Фото: instagram.com/samburskaya

Фото: instagram.com/samburskaya/

Фото: instagram.com/samburskaya/

Фото: instagram.com/samburskaya/

Образ властной вампирши леди Димитреску из новой части Resident Evil в исполнении актрисы пользователям понравился. «Попадание, просто огонь», — пишут фанаты на её страничке.

Альсина Димитреску — вампирша из игры Resident Evil: Village, проживающая в неназванной восточноевропейской стране в своём родовом замке, который был построен её предками в Средневековье. После анонса игры геймеры назвали виртуальную героиню «самым сексуальным врагом» в серии и были готовы приобрести новую часть только ради неё.

Resident Evil Village вышла 7 мая 2021 года на всех современных платформах. Прочитать наше мнение на игру вы можете по этой ссылке.