Team Spirit всё ещё в игре. Российский клуб выбил Alliance с мэйджора по Dota 2

В первом раунде нижней части сетки встречались Alliance и Team Spirit. Российский клуб занял спасительное шестое место на групповом этапе, поэтому начинал свой путь в плей-офф сразу же с нижней части сетки. Шведская команда Alliance на правах победителя регионального этапа в своём регионе групповой этап пропускала. В первом раунде верхней части сетки шведы уступили PSG.LGD и опустились в нижнюю часть сетки.

Противостояние Spirit с Alliance растянулось на три карты. Первая карта продлилась 40 минут и завершилась победой россиян. На второй Alliance взяла реванш, а на третьей российский клуб разгромил шведов, выбив их из турнира.

Следующим соперником Spirit станет победитель в паре Vici — Virtus.pro. Матч уже начался. Мало того, завершилась первая карта, которую взяли китайцы.

Мэйджор в Киеве проходит со 2 по 13 июня. Команды разыгрывают $ 500 тыс. и 2,7 тыс. очков DPC. Это последняя возможность заработать очки и попасть в топ-12 лучших команд мира, чтобы получить гарантированное приглашение на чемпионат мира в Швецию — The International 10.

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