Вышел дебютный геймплейный трейлер Elden Ring и стала известна дата выхода игры

На презентации Summer Game Fest 2021 был показан геймплейный трейлер Elden Ring. Экшен с элементами ролевой игры от From Software выйдет 21 января 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

В видео закадровый диктор рассказывает некоторые подробности о сюжете тайтла, а по ходу дела демонстрируется игровой процесс. Механика и темп сражений напоминают чуть более ускоренную Dark Souls.

В одном из кадров игрок воспользовался магией и «отрастил» себе магический меч, которым атаковал противника. На видео также попало несколько боссов, среди которых особенно выделяются огнедышащий дракон (герой скачет вокруг него на лошади) и похожий на оборотня монстр с огромным мечом.

Видео опубликовано на YouTube-канале BANDAI NAMCO Entertainment Europe.

Впервые Elden Ring была представлена на Е3 2019. С тех пор об игре не было новостей. Настолько долго, что фанаты даже начали думать о потенциальной отмене тайтла. В его разработке участвует писатель Джордж Мартин, а руководит процессом Хидэтака Миядзаки — создатель Dark Souls и Bloodborne.