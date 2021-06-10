Вышел дебютный геймплейный трейлер Elden Ring и стала известна дата выхода игры

На презентации Summer Game Fest 2021 был показан геймплейный трейлер Elden Ring. Экшен с элементами ролевой игры от From Software выйдет 21 января 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
В видео закадровый диктор рассказывает некоторые подробности о сюжете тайтла, а по ходу дела демонстрируется игровой процесс. Механика и темп сражений напоминают чуть более ускоренную Dark Souls.
В одном из кадров игрок воспользовался магией и «отрастил» себе магический меч, которым атаковал противника. На видео также попало несколько боссов, среди которых особенно выделяются огнедышащий дракон (герой скачет вокруг него на лошади) и похожий на оборотня монстр с огромным мечом.
Видео опубликовано на YouTube-канале BANDAI NAMCO Entertainment Europe.
Впервые Elden Ring была представлена на Е3 2019. С тех пор об игре не было новостей. Настолько долго, что фанаты даже начали думать о потенциальной отмене тайтла. В его разработке участвует писатель Джордж Мартин, а руководит процессом Хидэтака Миядзаки — создатель Dark Souls и Bloodborne.
- 10 июня 2021
-
23:40
-
23:02
-
22:20
-
22:00
-
21:53
-
21:15
-
21:03
-
18:58
-
18:40
-
16:29
-
15:58
-
14:53
-
00:15
- 9 июня 2021
-
23:27
-
22:58
-
22:36
-
22:33
-
21:37
-
21:25
-
20:40
-
20:27
-
16:26
-
15:42
-
15:34
-
15:11
-
14:21
- 8 июня 2021
-
18:25
-
16:41
-
16:20
-
15:48
-
13:50
-
12:09
-
11:14
-
01:33
-
00:57