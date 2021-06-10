Мыслями уже на The International 10? Virtus.pro уступила Vici и покинула мэйджор по Dota 2

Российский коллектив Virtus.pro проиграл в двух матчах из двух на проходящем сейчас мэйджоре по Dota 2 в Киеве. 10 июня «медведи» уступили Nigma, после чего упали в нижнюю часть сетки, где встретились с китайским клубом Vici.
Для выявления победителя командам потребовалось провести три карты. Vici оказались сильнее российской команды на первой и третьей картах.
Для Virtus.pro этот турнир не имел большого значения. Независимо от результатов на мэйджоре российский коллектив уже обеспечил себе участие на The International 10, который пройдёт с 5 по 15 августа в Стокгольме.
Следующим соперником Vici станет ещё один российский клуб — Spirit, обыгравший в предыдущем раунде Alliance. Матч начнётся 11 июня в 12:00 мск.
Мэйджор в Киеве проходит со 2 по 13 июня. Команды разыгрывают $ 500 тыс. и 2,7 тыс. очков DPC. Это последняя возможность заработать очки и попасть в топ-12 лучших команд мира, чтобы получить гарантированное приглашение на чемпионат мира в Швецию — The International 10.
Следите за результатами по этой ссылке. Смотрите матчи мэйджора на Twitch-каналах холдинга Weplay Dota 2 и студии Maincast.
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