Мыслями уже на The International 10? Virtus.pro уступила Vici и покинула мэйджор по Dota 2

Российский коллектив Virtus.pro проиграл в двух матчах из двух на проходящем сейчас мэйджоре по Dota 2 в Киеве. 10 июня «медведи» уступили Nigma, после чего упали в нижнюю часть сетки, где встретились с китайским клубом Vici.

Для выявления победителя командам потребовалось провести три карты. Vici оказались сильнее российской команды на первой и третьей картах.

Для Virtus.pro этот турнир не имел большого значения. Независимо от результатов на мэйджоре российский коллектив уже обеспечил себе участие на The International 10, который пройдёт с 5 по 15 августа в Стокгольме.

Следующим соперником Vici станет ещё один российский клуб — Spirit, обыгравший в предыдущем раунде Alliance. Матч начнётся 11 июня в 12:00 мск.

Мэйджор в Киеве проходит со 2 по 13 июня. Команды разыгрывают $ 500 тыс. и 2,7 тыс. очков DPC. Это последняя возможность заработать очки и попасть в топ-12 лучших команд мира, чтобы получить гарантированное приглашение на чемпионат мира в Швецию — The International 10.



Следите за результатами по этой ссылке. Смотрите матчи мэйджора на Twitch-каналах холдинга Weplay Dota 2 и студии Maincast.