Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Три карты на руки не смог купить никто. В DNS рассказали, как продалась RTX 3080 Ti

Три карты на руки не смог купить никто. В DNS рассказали, как продалась RTX 3080 Ti
Артём Ращупкин
Комментарии

Сеть DNS рассказала, как осуществлялась продажа GeForce RTX 3080 Ti.

По словам компании, всего было продано 181 видеокарта RTX 3080 Ti. Оплаченных заказов с уникальных телефонных номеров было 176. И только с пяти учётных записей покупателям удалось купить по две видеокарты, остальные получили по одной видеокарте, а больше трёх карт не купил никто.

Карты равномерно разошлись по городам. В топе находятся миллионники, но больше 10 видеокарт не получил ни один город. Покупателям из Санкт-Петербурга досталось десять видеокарт. Москвичи получили девять видеокарт, а покупатели из Екатеринбурга — восемь. По шесть видеокарт досталось покупателям из Тюмени, Владивостока, Иркутска и Красноярска. Пермь и Хабаровск заполучили по пять карт, Краснодар — четыре, а Челябинск — три.

Ранее директор DNS Дмитрий Алексеев рассказал, что сеть получила от поставщиков около 500 видеокарт, а желающих приобрести первую партию видеокарт GeForce RTX 3080 Ti насчитывалось около 10 тысяч.

Новость по теме
500 видеокарт и 10 тыс. заявок. DNS рассказала, что RTX 3080 Ti получили боты и везунчики
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021