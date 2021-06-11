Три карты на руки не смог купить никто. В DNS рассказали, как продалась RTX 3080 Ti

Сеть DNS рассказала, как осуществлялась продажа GeForce RTX 3080 Ti.
По словам компании, всего было продано 181 видеокарта RTX 3080 Ti. Оплаченных заказов с уникальных телефонных номеров было 176. И только с пяти учётных записей покупателям удалось купить по две видеокарты, остальные получили по одной видеокарте, а больше трёх карт не купил никто.
Карты равномерно разошлись по городам. В топе находятся миллионники, но больше 10 видеокарт не получил ни один город. Покупателям из Санкт-Петербурга досталось десять видеокарт. Москвичи получили девять видеокарт, а покупатели из Екатеринбурга — восемь. По шесть видеокарт досталось покупателям из Тюмени, Владивостока, Иркутска и Красноярска. Пермь и Хабаровск заполучили по пять карт, Краснодар — четыре, а Челябинск — три.
Ранее директор DNS Дмитрий Алексеев рассказал, что сеть получила от поставщиков около 500 видеокарт, а желающих приобрести первую партию видеокарт GeForce RTX 3080 Ti насчитывалось около 10 тысяч.
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