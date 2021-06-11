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На 25 человек приходилась всего одна видеокарта. DNS рассказала о продажах RTX 3070 Ti

На 25 человек приходилась всего одна видеокарта. DNS рассказала о продажах RTX 3070 Ti
Артём Ращупкин
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DNS подвела итоги продаж первой партии видеокарты GeForce RTX 3070 Ti. Ранее известная российская сеть рассказала о продажах старшей модели — видеокарты GeForce RTX 3080 Ti.

На одну RTX 3070 Ti претендовало 25 человек. Пиковая активность на продающем сайте и в корзине во время продажи видеокарт достигла отметки в 25 000 зарегистрированных пользователей. Компания считает, что именно столько людей желало приобрести RTX 3070 Ti.

Всего было доступно чуть меньше 1000 видеокарт. Из них около 600 штук продавались по минимальной рекомендованной цене в 58 тысяч рублей. Был оплачен 871 заказ. Один аккаунт смог приобрести три видеокарты. Ещё два аккаунта забрали по две видеокарты.

RTX 3070 Ti смогли приобрести 93 покупателя из Москвы. Из Санкт-Петербурга таких покупателей было 54. Из Ростова — 27. Из Новосибирска, Челябинска и Владивостока — по 25. Из Краснодара — 23. Из Перми и Красноярска — по 22. Из Самары и Екатеринбурга — 16. Из Казани — 14. Из Воронежа и Омска — по 13. Из Сочи — 11. Из Томска, Кирова, Ижевска, Якутска и Ярославля — по 10.

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