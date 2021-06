Появился первый тизер второго сезона «Ведьмака» от Netflix. Его посвятили Цири

Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный 12-секундный тизер второго сезона сериала «Ведьмак». Большая часть кадров посвящена Цирилле, которую в сериале играет английская актриса Фрейа Аллан.

Дата релиза второго сезона «Ведьмака» до сих пор держится в секрете. Возможно, её раскроют на предстоящем событии под названием WitcherCon.

Это онлайн-праздник, посвящённый франшизе The Witcher, который пройдёт 9 июля 2021 года. На нём будут представлены развлекательные и интерактивные выступления людей, которые воплотили «Ведьмака» в жизнь в игре и на экране, последние новости, эксклюзивные закулисные видеоролики и анонсы событий по всей франшизе «Ведьмака», рассказы знатоков об истории мира, легендах, чудовищах и происхождении континента, а также будет показан аниме-фильм Nightmare of the Wolf и мобильная игра The Witcher: Monster Slayer.

Съёмки второго сезона «Ведьмака» завершились в апреле этого года. В настоящее время проект находится на стадии пост-продакшена.