Фрост вышла из чата. Косплеерша Ника Раева показала фем-версию Саб-Зиро из Mortal Kombat

Белорусская косплеерша Ника Раева представила, как выглядел бы Саб-Зиро из Mortal Kombat, если был бы девушкой. Только, как известно, во вселенной уже есть женская версия ледяного мастера. Этого персонажа зовут Фрост. В Mortal Kombat она является ученицей Саб-Зиро, но из-за своего высокомерия не раз была им заморожена. Впрочем, косплееры чаще всего обделяют её вниманием и предпочитают перевоплощаться в более известного и авторитетного Саб-Зиро.

Фотограф Stealthx Niko, который был ответственен за съёмки этого косплея, написал на своей странице во «ВКонтакте», что эти фотографии отправлялись на конкурсы, но обычная публика их не видела:



«Мы их даже с Никой отправляли на конкурсы, но я их не выкладывал. А вот теперь доделал всю съёмку и готов поделиться серией. Самым клёвым в обработке этой съёмки было рисовать магию. Половину всего времени заняло именно придумывание того, как её сделать», — написал он.

Фото: vk.com/stealthx

Фото: vk.com/stealthx