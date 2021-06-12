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Steam стал разносчиком вирусов — хакеры спрятали их в изображениях на страницах игроков

Steam стал разносчиком вирусов — хакеры спрятали их в изображениях на страницах игроков
Анастасия Климова
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Хакеры используют Steam для распространения вредоносного ПО. Уязвимость назвали SteamHide — её обнаружил один из пользователей «Твиттера» под ником miltinh0c. Оказывается, злоумышленники ударили ножом в спину геймеров — воспользовались любовью пользователей к интернет-мемам. Вредоносное ПО располагается в одних изображениях, а активирующая их программа-загрузчик, вероятно, в других. Так что скачивая, например, мем с «Гарольдом, скрывающим боль» на свой ПК, потенциально можно скачать и SteamHide.

Эксперты отметили, что на данный момент вредоносное ПО при наличии также скачинного загрузчика лишь отключает безопасность и закрепляется в реестре системы. Возможно, вирус пока в разработке и может скрывать в себе инструменты, которые навредят ПК пользователей в будущем.

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