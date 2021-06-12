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История с холодильником от Microsoft получила продолжение

История с холодильником от Microsoft получила продолжение
Анастасия Климова
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Помните шутки о том, что Xbox похожа на холодильник? А холодильники Xbox Series X Fridge, выпущенные ограниченным тиражом в три штуки? Они были подарены американскому рэперу Snoop Dogg, Youtube-блогерше iJustine и в качестве приза для геймеров. Сейчас история получила продолжение.

Один из пользователей отметил, что «Microsoft сегодня много рассказывала о будущем Xbox, но не хватало одного — холодильника».

На что получил неожиданный ответ:

«Будущее Xbox не будет полным без мини-холодильника. Надеюсь, не «морозить» вас слишком долго. Поделимся информацией, как только сможем!»

Размер холодильника 177х63х76 см, а внутренняя подсветка выполнена в классическом зелёном цвете Xbox. При открытии дверцы воспроизводится звук загрузки консоли. Возможно, в скором времени холодильники Xbox будут стоять в каждом доме, хотя всё начиналось с шутки.

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