История с холодильником от Microsoft получила продолжение

Помните шутки о том, что Xbox похожа на холодильник? А холодильники Xbox Series X Fridge, выпущенные ограниченным тиражом в три штуки? Они были подарены американскому рэперу Snoop Dogg, Youtube-блогерше iJustine и в качестве приза для геймеров. Сейчас история получила продолжение.
Один из пользователей отметил, что «Microsoft сегодня много рассказывала о будущем Xbox, но не хватало одного — холодильника».
На что получил неожиданный ответ:
«Будущее Xbox не будет полным без мини-холодильника. Надеюсь, не «морозить» вас слишком долго. Поделимся информацией, как только сможем!»
Размер холодильника 177х63х76 см, а внутренняя подсветка выполнена в классическом зелёном цвете Xbox. При открытии дверцы воспроизводится звук загрузки консоли. Возможно, в скором времени холодильники Xbox будут стоять в каждом доме, хотя всё начиналось с шутки.
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