Ubisoft показала геймплей Rainbow Six Extraction и назвала дату выхода игры

На трансляции Ubisoft Forward французский издатель поделился подробностями о Rainbow Six Extraction. Это кооперативный шутер на базе Siege, в котором игроки должны совместными усилиями уничтожать мутантов и выполнять различные задачи. Во время стрима разработчики показали сюжетный CGI-трейлер, а также фрагмент с игровым процессом.
В представленном отрезке оперативники пробираются в захваченный мутантами научный комплекс и уничтожают мутантов с помощью оружия и различных гаджетов. На пути бойцов встречаются уникальные типы противников — один из них, например, может пробивать броню с помощью своих снарядов. А под конец демонстрации отряд наткнулся на мощного бронированного мутанта, который уязвим только к атакам со спины.
У каждого бойца есть уникальный набор гаджетов. В представленном фрагменте боец подсветил оппонента с помощью аналога рентгеновского зрения и убил прострелом через стену.
Rainbow Six Extraction выйдет 16 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ubisoft пообещала дополнительные награды обладателям нового шутера и Siege.
Видео опубликовано на YouTube-канале Ubisoft North America.
Видео опубликовано на YouTube-канале Ubisoft North America.
Видео опубликовано на YouTube-канале Rich Lasagnyan.
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