Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Скриншоты, трейлер и геймплей Kena: Bridge Of Spirits с выставки E3 2021

«Как God of War и Horizon Zero Dawn». Эмоции журналистов от демки Kena: Bridge Of Spirits
Анастасия Климова
Комментарии

В ходе выставки E3 журналистам дали опробовать демоверсию приключенческого экшена Kena: Bridge Of Spirits, разработанного Ember Lab.

Журналисты отметили, что отчасти игра напоминает ближними боями God of War, Horizon Zero Dawn и The Legend of Zelda, а головоломками — Tomb Raider. И всё это с рисовкой лучших мультфильмов Pixar.

Для боёв героиня использует посох. На ранних этапах игры посох можно превратить в лук, который стреляет зарядами, а для их восстановления понадобится некоторое время. При этом механика лука используется не только для драк, но и для решения головоломок, и для исследования мира. Кена также сможет парировать благодаря одной из способностей.

Дополнительной механикой боёв станут гнилушки — маленькие чёрные спутники героини. Она будет находить их по ходу игры и, чем больше их будет, тем сильнее они становятся. Гнилушки будут сражаться с героиней и отвлекать противника — например, благодаря этим ребятам можно будет заморозить противника. Также их можно будет использовать для решения головоломок. А ещё, самое важное, на них будет множество милых шляпок.

Выход игры запланирован на 24 августа этого года для PlayStation 4 и 5, а также на ПК в Epic Games Store.

Видео опубликовано на YouTube-канале Vandal.

Видео опубликовано на YouTube-канале GameSpot.

Видео опубликовано на YoTube-канале Vandal.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021