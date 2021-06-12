«Как God of War и Horizon Zero Dawn». Эмоции журналистов от демки Kena: Bridge Of Spirits

В ходе выставки E3 журналистам дали опробовать демоверсию приключенческого экшена Kena: Bridge Of Spirits, разработанного Ember Lab.
Журналисты отметили, что отчасти игра напоминает ближними боями God of War, Horizon Zero Dawn и The Legend of Zelda, а головоломками — Tomb Raider. И всё это с рисовкой лучших мультфильмов Pixar.
Для боёв героиня использует посох. На ранних этапах игры посох можно превратить в лук, который стреляет зарядами, а для их восстановления понадобится некоторое время. При этом механика лука используется не только для драк, но и для решения головоломок, и для исследования мира. Кена также сможет парировать благодаря одной из способностей.
Дополнительной механикой боёв станут гнилушки — маленькие чёрные спутники героини. Она будет находить их по ходу игры и, чем больше их будет, тем сильнее они становятся. Гнилушки будут сражаться с героиней и отвлекать противника — например, благодаря этим ребятам можно будет заморозить противника. Также их можно будет использовать для решения головоломок. А ещё, самое важное, на них будет множество милых шляпок.
Выход игры запланирован на 24 августа этого года для PlayStation 4 и 5, а также на ПК в Epic Games Store.
Видео опубликовано на YouTube-канале Vandal.
Видео опубликовано на YouTube-канале GameSpot.
Видео опубликовано на YoTube-канале Vandal.
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