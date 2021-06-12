Леди Димитреску придётся подвинуться. Геймеры нашли нового кумира для мемов и артов

Им оказался персонаж из нового трейлера Elden Ring — горшок с короткими ножками и несуразными длинными руками. Его уже окрестили «pot goblin», то есть «горшечным гоблином», а также ласковыми производными «потбой» и «вазабой». Он уже стал героем множества артов и мемов.
Любовь к вазабою уже привела к появлению тредов на Reddit с заголовками «Теперь это тематический сабреддит мальчика-горшочка» с 4 тысячами голосов. Многие игроки выразили пожелание, чтобы потбой оказался дружелюбным к игрокам и чтобы «во время игры ни один гоблин в горшке не пострадал».
Но, скорее всего, вазабой окажется противником. Судя по его визуальной несуразности, он, вполне вероятно, будет каким-то изощрённым — игры часто наделяют опасных врагов внешностью, которая делает их забавными и нестрашными, чтобы подловить игроков.
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