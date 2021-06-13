Концепт игры про Супермена на движке Unreal Engine 5 взорвал Reddit

Креативный директор и основатель Toybox Games Studios Тайсон Батлер-Бошма ради забавы сделал демонстрацию, как выглядел бы Супермен на Unreal Engine 5, и поделился роликом на Reddit. Его так залайкали, что он задумался о реальном выпуске игры.

Его первое видео с Суперменом, который взлетает в облачное небо с крыши одного из зданий, набрало 98 тысяч лайков и 3 тысячи комментариев.

Видео опубликовано на YouTube-канале TJATOMICA.

С тех пор прошло шесть дней. и Батлер-Бошма по просьбе многочисленных комментаторов задумался над созданием полноценного проекта. Он написал:

«Получил массу положительных отзывов от моего предыдущего поста. Благодаря всем вам я мог бы продолжить: превратить Супермена в полноценный играбельный «летающий» проект (хотя в настоящее время это довольно сложно) и добавить разных персонажей для игры».

Эта работа действительно могла бы стать чем-то большим, если бы не авторские права — именно с ними могут возникнуть проблемы, если игра всё-таки выйдет.