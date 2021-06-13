Концепт игры про Супермена на движке Unreal Engine 5 взорвал Reddit

Креативный директор и основатель Toybox Games Studios Тайсон Батлер-Бошма ради забавы сделал демонстрацию, как выглядел бы Супермен на Unreal Engine 5, и поделился роликом на Reddit. Его так залайкали, что он задумался о реальном выпуске игры.
Его первое видео с Суперменом, который взлетает в облачное небо с крыши одного из зданий, набрало 98 тысяч лайков и 3 тысячи комментариев.
Видео опубликовано на YouTube-канале TJATOMICA.
С тех пор прошло шесть дней. и Батлер-Бошма по просьбе многочисленных комментаторов задумался над созданием полноценного проекта. Он написал:
«Получил массу положительных отзывов от моего предыдущего поста. Благодаря всем вам я мог бы продолжить: превратить Супермена в полноценный играбельный «летающий» проект (хотя в настоящее время это довольно сложно) и добавить разных персонажей для игры».
Эта работа действительно могла бы стать чем-то большим, если бы не авторские права — именно с ними могут возникнуть проблемы, если игра всё-таки выйдет.
- 13 июня 2021
-
12:02
- 12 июня 2021
-
23:43
-
23:30
-
23:22
-
23:04
-
22:52
-
22:42
-
22:20
-
22:13
-
21:47
-
21:07
-
20:42
-
19:21
-
12:20
-
01:49
- 11 июня 2021
-
23:46
-
22:29
-
18:56
-
18:28
-
15:22
- 10 июня 2021
-
23:40
-
23:02
-
22:20
-
22:00
-
21:53
-
21:15
-
21:03
-
18:58
-
18:40
-
16:29
-
15:58
-
14:53
-
00:15
- 9 июня 2021
-
23:27
-
22:58