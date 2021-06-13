Стала известна дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, и был показан первый полноценный геймплей
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S.T.A.L.K.E.R. 2 получила официальный подзаголовок Heart of Chernobyl. Релиз игры состоится 28 апреля 2022 года только на компьютерах и консолях Microsoft. На презентации Microsoft на Е3 2021 разработчики представили дебютный геймплейный трейлер длительностью в пять минут.
Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.
В ролике герой занимается привычными делами сталкеров. Общается с другими персонажами, исследует аномалии с помощью детектора и «прощупывает» область бросками болтов, а также сражается с бандитами и мутантами.
На одном из фрагментов персонаж встретился с каноничным противником — мутантом Кровососом. В конце видео главный герой (его зовут Скиф) добирается до электростанции, держа в руках электромагнитную пушку.
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