Появился дебютный геймплейный трейлер Battlefield 2042

Во время презентации Microsoft студия DICE представила дебютный геймплейный трейлер Battlefield 2042. Во время матчей шутера в бой будут вмешиваться различные природные катаклизмы вроде песчаных бурь и торнадо — все они будут влиять на геймплей и по-разному мешать участникам сражения.
В трейлере в том числе показали, как выглядят бои на технике и продемонстрировали разный вид оружия. Как мы уже писали в обзорном материале, игроки смогут модифицировать пушки прямо на лету благодаря механике Plus. В трейлере боец прямо по пути к следующей стратегической точке прокачал свой автомат, поменяв тип боеприпасов и обвесы.
Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.
Напомним, Battlefield 2042 выйдет 22 октября текущего года на персональных компьютерах, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X и S.
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