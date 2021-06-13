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Трейлер Halo Infinite с выставки E3 2021

Microsoft представила геймплей мультиплеера Halo Infinite
Денис Абрамов
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Во время презентации Microsoft на Е3 2021 был показан геймплейный трейлер мультиплеера Halo Infinite. По заявлению разработчиков, он будет бесплатным и доступен в первый день релиза всем желающим. Таким образом 343 Industries хочет, чтобы шутер долгое время развивался вместе с сообществом.

При этом у шутера будет кросспрогрессия и возможность играть между двумя платформами — ПК и консолями Xbox. В самом ролике показали многочисленные сражения с использованием стандартных и необычных видов оружия. В одном из фрагментов боец расстрелял противника с помощью пушки, снаряды которой рикошетят от стен, а в другом участке игрок разбил оппоненту голову с помощью гигантской булавы.

Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.

Halo Infinite выйдет до конца 2021 года. Игра выйдет на ПК и консолях Xbox.

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