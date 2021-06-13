Microsoft представила геймплей мультиплеера Halo Infinite

Во время презентации Microsoft на Е3 2021 был показан геймплейный трейлер мультиплеера Halo Infinite. По заявлению разработчиков, он будет бесплатным и доступен в первый день релиза всем желающим. Таким образом 343 Industries хочет, чтобы шутер долгое время развивался вместе с сообществом.
При этом у шутера будет кросспрогрессия и возможность играть между двумя платформами — ПК и консолями Xbox. В самом ролике показали многочисленные сражения с использованием стандартных и необычных видов оружия. В одном из фрагментов боец расстрелял противника с помощью пушки, снаряды которой рикошетят от стен, а в другом участке игрок разбил оппоненту голову с помощью гигантской булавы.
Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.
Halo Infinite выйдет до конца 2021 года. Игра выйдет на ПК и консолях Xbox.
- 13 июня 2021
-
21:19
-
21:02
-
20:51
-
20:22
-
20:17
-
20:03
-
15:26
-
12:02
- 12 июня 2021
-
23:43
-
23:30
-
23:22
-
23:04
-
22:52
-
22:42
-
22:20
-
22:13
-
21:47
-
21:07
-
20:42
-
19:21
-
12:20
-
01:49
- 11 июня 2021
-
23:46
-
22:29
-
18:56
-
18:28
-
15:22
- 10 июня 2021
-
23:40
-
23:02
-
22:20
-
22:00
-
21:53
-
21:15
-
21:03
-
18:58