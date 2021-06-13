Представлен геймплей российского шутера Atomic Heart под песню группы Мираж

Российская студия Mundfish показала новый геймплейный трейлер шутера Atomic Heart. На видео главный герой сражается с различными роботами. Саундтреком записи стала композиция группы Мираж «Музыка нас связала».

Atomic Heart представляет собой шутер от первого лица. Русскоязычные фанаты успели окрестить игру «русской BioShock». Геймплей тоже будет напоминать работу 2K Games — пользователю предстоит исследовать локации и сражаться с противниками с помощью разнообразного оружия. Действие игры происходит в альтернативной временной линии, когда Советский Союз не развалился.



Дата релиза Atomic Heart пока неизвестна, но игра появится в сервисе Xbox Game Pass в первый день выхода. Она также появится на консолях Sony и ПК.

Видео опубликовано на YouTube-канале Xbox.