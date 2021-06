Square Enix анонсировала экшен от третьего лица по киновселенной «Стражи Галактики»

На Е3 2021 была представлена Marvel’s Guardians of Galaxy. Это экшен про «Стражей Галактики» из вселенной Marvel. Игра создаётся внутренней студией Square Enix, которая участвовала в создании Deus Ex и Shadow of the Tomb Raider.

Это не кооперативная мультиплеерная игра, как Marvel’s Avengers. Основной упор в Guardians of Galaxy будет сделан на сюжет, а ключевым персонажем станет Звёздный Лорд. От лица Питера Квилла игрок будет участвовать в сражениях, отдавать команды напарникам (можно прямо по ходу боя попросить Грута опутать противников лозой) и выбирать реплики в диалогах. Авторы также выпустили трейлер с демонстрацией боёвки.

Видео опубликовано на YouTube-канале Square Enix.

Игра выйдет 26 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.