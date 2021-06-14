Цири уже не та. Фанаты сериала «Ведьмак»‎ не узнали главную героиню

На днях онлайн-кинотеатр Netflix показал тизер-трейлер второго сезона сериала «Ведьмак», посвящённый Цири. Однако актриса Фрейя Аллан очень сильно изменилась за это время, некоторые её даже не узнали.



В первом сезоне Аллан была тепло встречена фанатами — её детское и несколько наивное лицо отлично подходило для отыгрыша Дитя-предназначения, доставшейся Геральту по Праву Неожиданности. Но во время карантина в перерыве между сезонами внешность актрисы ощутимо изменилась. Это впервые заметили пользователи «Инстаграма». Некоторые даже начали говорить о том, что она сделала ринопластику и увеличила губы. На этот счёт нет какой-то официальной информации.

Фото: .instagram.com/freyaallan

Споры вновь появились с выходом тизера-трейлера. Фанаты отметили изменения во внешности персонажа — кто-то не узнал Фрейю, а кто-то отметил её изменившиеся брови.

Вот некоторые комментарии:

«С ними [бровями] она выглядит намного старше, хотя в этом сезоне всё ещё должна быть ребёнком».

«Подождите, разве по книгам Цири здесь не 11 лет?»

«Это новая актриса?»

«Она выглядит лет на 20 старше, чем в первом сезоне. Как это возможно?»

«Голливуд довёл её. Изменилась до неузнаваемости».



В любом случае надеемся, что какие бы то ни было изменения во внешности главной актрисы не сказались на её игре и второй сезон будет таким же успешным и популярным, как и первый.