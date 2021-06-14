Украинские геймеры недовольны полным названием S.T.A.L.K.E.R. 2

Фанаты серии из Украины негативно отреагировали на полное название S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, которое было переведено не с украинского, а с русского. Они обвинили GSC Game World в том, что они решили пойти по пути наименьшего сопротивления и перевели Chornobyl как Chernobyl. Также игрокам не понравилось, что трейлер был озвучен на русском — они считают, что из-за этого многие не знают, что разработчики игры — украинцы.
«Это обидно, что годы летят, а наша игровая индустрия до сих пор работает на русификацию. Я хочу играть в большие украинские проекты на украинском языке, потому что мы это можем, а не объяснять своим одногруппникам из разных стран, как это может быть, что «Сталкер» и «Метро» — украинские игры, если там всё на русском», — отметил один из пользователей.
Игра выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. Шутер стал временным эксклюзивом консолей Microsoft, дата его выхода на PS5 неизвестна.
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