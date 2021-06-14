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Сеть отелей оборудовала номера для геймеров

Сеть отелей оборудовала номера для геймеров
Анастасия Климова
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Отели Rove Downtown и Rove At The Park уже 15 июня откроют свои двери для геймеров в ОАЭ. Они представили гостиничные номера, которые назвали «Геймерские пещеры», оборудованные качественной техникой Razer.

В номерах можно найти клавиатуру Huntsman V2 Analog, киберспортивную мышку Viper 8KHz, FullHD USB веб-камеру Kiyo Pro, гарнитуру BlackShark V2 и микрофон Seiren Mini. Кроме того, для удобства игровое место оснащено удобным креслом Iskur. «Пещеры для геймеров» дадут возможность сыграть во множество игр от Overwatch и Dota 2 до Microsoft Flight Simulator и Red Dead Redemption 2. А когда геймер проголодается, он сможет заказать куриный сэндвич Клауда Страйфа, кальмары Лары Крофт и даже лепёшки Китаны.

Видео опубликовано на YouTube-канале Rove Hotels.

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