Сеть отелей оборудовала номера для геймеров

Отели Rove Downtown и Rove At The Park уже 15 июня откроют свои двери для геймеров в ОАЭ. Они представили гостиничные номера, которые назвали «Геймерские пещеры», оборудованные качественной техникой Razer.

В номерах можно найти клавиатуру Huntsman V2 Analog, киберспортивную мышку Viper 8KHz, FullHD USB веб-камеру Kiyo Pro, гарнитуру BlackShark V2 и микрофон Seiren Mini. Кроме того, для удобства игровое место оснащено удобным креслом Iskur. «Пещеры для геймеров» дадут возможность сыграть во множество игр от Overwatch и Dota 2 до Microsoft Flight Simulator и Red Dead Redemption 2. А когда геймер проголодается, он сможет заказать куриный сэндвич Клауда Страйфа, кальмары Лары Крофт и даже лепёшки Китаны.

Видео опубликовано на YouTube-канале Rove Hotels.