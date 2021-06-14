Надежда на мододелов? В S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет транспорта

Разработчики «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» сообщили, что никакого транспорта в игре не будет. Несмотря на то что мир игры, по словам создателей, является одним из крупнейших на сегодняшний день среди всех постапокалиптических открытых миров, передвигаться по игровой карте придётся с проводниками и братьями сталкерами.



Фанаты игры вспомнили, что в позитивной концовке Зова Припяти Кардан и Азот пытались создать транспорт для передвижения по Зоне — видимо, у них этого не получилось сделать.



S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. Базовое издание будет стоить 2499 рублей, расширенное — 3199 рублей, а ультимативное — 4499 рублей. По словам разработчиков, релиза игры для PlayStation 5 пока нет в планах.

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