Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Авторы российского MMO-экшена в духе S.T.A.L.K.E.R. показали новый трейлер

Авторы российского MMO-экшена в духе S.T.A.L.K.E.R. показали новый трейлер
Анастасия Климова
Комментарии

Российские разработчики из студии GFA Games показали новый геймплейный трейлер постапокалиптического шутера от первого лица с элементами выживания и RPG под названием Pioner. Это многопользовательская игра, в которую, впрочем, можно будет играть как с напарниками, так и без. Тем не менее в некоторые места лучше отправляться с друзьями.

Из ролика понятно, что мы находимся на пережившем катастрофу советском острове, который полон мистических и аномальных существ. Герой встречает разных монстров, и в какой-то момент на его пути оказывается левитирующая в воздухе девушка, которая рассказывает нам об обитателях этих земель. Сам остров изолирован от мира техногенной аномалией.

Видео опубликовано на YouTube-канале PIONER.

Наша задача — собрать людей, найти и помочь своим напарникам и разобраться с таинственным врагом, занявшим центр острова.

Больше информации об игре вы можете прочитать в нашем недавнем превью.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021