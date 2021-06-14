Авторы российского MMO-экшена в духе S.T.A.L.K.E.R. показали новый трейлер

Российские разработчики из студии GFA Games показали новый геймплейный трейлер постапокалиптического шутера от первого лица с элементами выживания и RPG под названием Pioner. Это многопользовательская игра, в которую, впрочем, можно будет играть как с напарниками, так и без. Тем не менее в некоторые места лучше отправляться с друзьями.



Из ролика понятно, что мы находимся на пережившем катастрофу советском острове, который полон мистических и аномальных существ. Герой встречает разных монстров, и в какой-то момент на его пути оказывается левитирующая в воздухе девушка, которая рассказывает нам об обитателях этих земель. Сам остров изолирован от мира техногенной аномалией.

Видео опубликовано на YouTube-канале PIONER.

Наша задача — собрать людей, найти и помочь своим напарникам и разобраться с таинственным врагом, занявшим центр острова.

Больше информации об игре вы можете прочитать в нашем недавнем превью.