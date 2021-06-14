Авторы российского MMO-экшена в духе S.T.A.L.K.E.R. показали новый трейлер

Российские разработчики из студии GFA Games показали новый геймплейный трейлер постапокалиптического шутера от первого лица с элементами выживания и RPG под названием Pioner. Это многопользовательская игра, в которую, впрочем, можно будет играть как с напарниками, так и без. Тем не менее в некоторые места лучше отправляться с друзьями.
Из ролика понятно, что мы находимся на пережившем катастрофу советском острове, который полон мистических и аномальных существ. Герой встречает разных монстров, и в какой-то момент на его пути оказывается левитирующая в воздухе девушка, которая рассказывает нам об обитателях этих земель. Сам остров изолирован от мира техногенной аномалией.
Видео опубликовано на YouTube-канале PIONER.
Наша задача — собрать людей, найти и помочь своим напарникам и разобраться с таинственным врагом, занявшим центр острова.
Больше информации об игре вы можете прочитать в нашем недавнем превью.
- 14 июня 2021
-
23:18
-
22:52
-
22:44
-
21:09
-
20:17
-
18:44
-
17:34
-
11:28
-
10:58
-
10:35
- 13 июня 2021
-
23:37
-
23:21
-
22:06
-
21:44
-
21:19
-
21:02
-
20:51
-
20:22
-
20:17
-
20:03
-
15:26
-
12:02
- 12 июня 2021
-
23:43
-
23:30
-
23:22
-
23:04
-
22:52
-
22:42
-
22:20
-
22:13
-
21:47
-
21:07
-
20:42
-
19:21
-
12:20