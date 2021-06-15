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Hitman 3 всё-таки будет переведён на русский — спустя полгода после релиза

Hitman 3 всё-таки будет переведён на русский — спустя полгода после релиза
Анастасия Климова
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Третья часть Hitman уже скоро получит официальный перевод на русский язык в виде субтитров. Об этом студия IO Interactive рассказала на трансляции IOI Insider. По словам представителей компании, игра будет переведена на несколько языков, включая русский, китайский и японский.

Перевод будет добавлен после 19 июля, когда завершится третья часть DLC про семь смертных грехов с названием «Сезон Лени», который начнётся сегодня. До этого выходили дополнения с подзаголовками «Жадность» и «Гордость», в течение некоторого времени ожидаются «Похоть», «Гнев», «Праздность» и «Зависть». Каждое дополнение стоит 116 рублей в Epic Games Store.

Игра вышла 20 января 2021 года на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series, а также в Google Stadia и на Nintendo Switch.

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