Золотой картридж с приставки NES продают за $ 1 млн

Золотой катридж 1990 года для 8-битной игровой консоли NES был специально выпущен к серии турниров Nintendo World Championships. Его выставили на аукцион Ebay по невероятной цене в $ 1 млн.



Лот действительно является очень ценным, так как на первых чемпионатах мира по играм Nintendo были выпущены очень ограниченные партии картриджей — всего несколько сотен. При этом было всего два цвета — серый и золотой, который был более редким. К этому чемпионату было создано более сотни серых картриджей и всего 26 золотых, в составе которых три настраиваемые мини-игры, основанные на Super Mario Bros., Rad Racer и Tetris. На текущий момент подтверждено существование менее 20 штук из золотой партии. Продавец указал в описании, что «это Святой Грааль видеоигр. Самая ценная видеоигра из существующих!».

Фото: retrododo.com

Чемпионат мира Nintendo прошёл в марте 1990 года в 29 городах США. Задачей участников было набрать самые высокие баллы во всех трёх играх Super Mario Bros., Rad Racer и Tetris за шесть с небольшим минут.