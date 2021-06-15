Золотой картридж с приставки NES продают за $ 1 млн

Золотой катридж 1990 года для 8-битной игровой консоли NES был специально выпущен к серии турниров Nintendo World Championships. Его выставили на аукцион Ebay по невероятной цене в $ 1 млн.
Лот действительно является очень ценным, так как на первых чемпионатах мира по играм Nintendo были выпущены очень ограниченные партии картриджей — всего несколько сотен. При этом было всего два цвета — серый и золотой, который был более редким. К этому чемпионату было создано более сотни серых картриджей и всего 26 золотых, в составе которых три настраиваемые мини-игры, основанные на Super Mario Bros., Rad Racer и Tetris. На текущий момент подтверждено существование менее 20 штук из золотой партии. Продавец указал в описании, что «это Святой Грааль видеоигр. Самая ценная видеоигра из существующих!».
Фото: retrododo.com
Чемпионат мира Nintendo прошёл в марте 1990 года в 29 городах США. Задачей участников было набрать самые высокие баллы во всех трёх играх Super Mario Bros., Rad Racer и Tetris за шесть с небольшим минут.
- 15 июня 2021
-
11:55
-
11:46
-
11:35
-
11:22
-
01:26
-
00:52
-
00:43
- 14 июня 2021
-
23:53
-
23:44
-
23:18
-
22:52
-
22:44
-
21:09
-
20:17
-
18:44
-
17:34
-
11:28
-
10:58
-
10:35
- 13 июня 2021
-
23:37
-
23:21
-
22:06
-
21:44
-
21:19
-
21:02
-
20:51
-
20:22
-
20:17
-
20:03
-
15:26
-
12:02
- 12 июня 2021
-
23:43
-
23:30
-
23:22
-
23:04