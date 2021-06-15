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Трейлер The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 с E3 2021

Nintendo показала новый геймплей The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2
Денис Абрамов
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На Е3 2021 компания Nintendo продемонстрировала новый трейлер The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Авторы также назвали окно релиза продолжения — оно выйдет в 2022 году только на Nintendo Switch.

В показанном фрагменте Линк сражается с противниками с помощью новых сил. В одной из сцен главный герой экшена обжёг врага с помощью огнемёта, а в другом начал манипулировать временем. Предположительно, это новая способность персонажа наравне с возможностью заморозить предмет или перенести его. В Nintendo отметили, что сиквел будет больше ориентирован на полёты, а геймплей будет проходить на небесах. На это же намекают и другие эпизоды, показанные в трейлере.

Видео опубликовано на YouTube-канале aWiibo.

Оригинальная The Legend of Zelda: Breath of the Wild вышла в 2017 году только на Nintendo Switch. Игра стала стартовым эксклюзивом новой консоли и получила огромное количество наград вместе с высокими оценками журналистов.

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