Эльдар Джарахов хочет написать саундтрек к S.T.A.L.K.E.R. 2

Видеоблогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов (2,7 млн подписчиков в «Инстаграме» и 3,5 млн подписчиков на YouTube) рассказал в социальных сетях, что мечтает написать саундтрек к S.T.A.L.K.E.R. 2.
«Я очень далёк от мира игр, консолей и это вообще не моё. Но есть одна единственная игра, фанатом которой я являюсь по сей день. Я прошёл её несколько раз, я покупал книжки-фанфики по её вселенной, я скупал вообще всё, что с ней связано. В следующем году выходит вторая часть этой игры и у меня есть большая мечта. Я очень хочу написать саундтрек к S.T.A.L.K.E.R. 2. Вселенная, исполни мечту», — написал блогер.
Возможно, разработчики увидят это сообщение и предложат своему известному фанату поработать с ними.
На днях стали известны системные требования и стоимость всех изданий S.T.A.L.K.E.R. 2. Кроме того, авторы объявили, когда выйдет игра и показали пятиминутный геймплейный трейлер.
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