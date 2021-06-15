Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Появились первые скриншоты операционной системы Windows 11

Появились первые скриншоты операционной системы Windows 11
Артём Ращупкин
Комментарии

Скриншоты следующей версии операционной системы от Microsoft просочились в Сеть. На них виден новый пользовательский интерфейс, меню «Пуск» и многое другое. Издание The Verge подтверждает подлинность скриншотов.

Фото: theverge.com

Фото: theverge.com

Фото: theverge.com

Самые большие изменения, которые вы заметите, сосредоточены на панели задач. Microsoft переместила значки приложений и меню «Пуск» из левого края в центр. Обновлённое меню «Пуск» представляет из себя упрощённую версию того, что в настоящее время существует в Windows 10, но без «живых плиток».

Обновлённое меню будет включать в себя закреплённые приложения, последние файлы и возможность быстрого закрытия или перезапуска устройств под управлением Windows 11. Разработчики также используют закруглённые углы во всех окнах. Скорее всего, в настройках можно будет убрать закругление и вернуть «Пуск» на старое место. По словам источника, это ранняя сборка, так что некоторые элементы могут ещё измениться.

24 июня в 18:00 мск Microsoft официально представит новую версию Windows. Кроме того, компания собирается прекратить поддержку Windows 10 через четыре года — 14 октября 2025 года.

Новость по теме
Поддержка Windows 10 закончится через четыре года, а 18 июня представят новую Windows
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021