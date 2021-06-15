Появились первые скриншоты операционной системы Windows 11

Скриншоты следующей версии операционной системы от Microsoft просочились в Сеть. На них виден новый пользовательский интерфейс, меню «Пуск» и многое другое. Издание The Verge подтверждает подлинность скриншотов.

Фото: theverge.com

Фото: theverge.com

Фото: theverge.com

Самые большие изменения, которые вы заметите, сосредоточены на панели задач. Microsoft переместила значки приложений и меню «Пуск» из левого края в центр. Обновлённое меню «Пуск» представляет из себя упрощённую версию того, что в настоящее время существует в Windows 10, но без «живых плиток».

Обновлённое меню будет включать в себя закреплённые приложения, последние файлы и возможность быстрого закрытия или перезапуска устройств под управлением Windows 11. Разработчики также используют закруглённые углы во всех окнах. Скорее всего, в настройках можно будет убрать закругление и вернуть «Пуск» на старое место. По словам источника, это ранняя сборка, так что некоторые элементы могут ещё измениться.

24 июня в 18:00 мск Microsoft официально представит новую версию Windows. Кроме того, компания собирается прекратить поддержку Windows 10 через четыре года — 14 октября 2025 года.