В S.T.A.L.K.E.R. 2 можно будет услышать русский мат

PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров, отвечая на вопрос фаната серии S.T.A.L.K.E.R. в социальных сетях, рассказал, что во второй части шутера будет использоваться более крепкая лексика.
Дело в том, что игрокам показалось, что в показанном на игровой выставке E3 2021 геймплейном трейлере фраза «ну и пошли нахрен» должна звучать более грубо. Захар подтвердил все догадки и добавил, что авторы игры постарались избежать демонстрации ненормативной лексики в видео, так как конференция накладывала ограничения в плане доступных для использования слов, а запикивать маты разработчикам не хотелось.
Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series X. В день релиза шутер смогут скачать бесплатно все подписчики сервиса Xbox Game Pass. В магазине Steam уже можно сделать предзаказ. Стандартное издание игры обойдётся в 2499 рублей.
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