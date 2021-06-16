Какова вероятность выиграть пистолетный раунд в CS:GO? У спецназа небольшое преимущество

Сервис аналитики и статистики GG Predict решил выяснить вероятность выигрыша в пистолетном раунде в Counter-Strike: Global Offensive.

Пистолетные раунды являются неотъемлемой частью игры. Очень часто именно от них зависит, как в дальнейшем сложится матч. Сервис проанализировал матчи профессиональных клубов за последние 12 месяцев, чтобы узнать, какова вероятность выиграть пистолетный раунд на отдельных картах и сторонах.

Как можно заметить на графике ниже, подсчёт вероятности производился на семи картах. И только на двух картах Vertigo и Inferno больше всего пистолеток выигрывают террористы. На остальных пяти преимущество имеют игроки спецназа. Хотя, как правило, преимущество одной из сторон оказывается уж совсем незначительным. Большой перевес мы наблюдаем только на карте Train.