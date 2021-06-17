Один из популярных клубов в CS:GO впервые за пять лет выпал из топ-30

Некогда один из лидеров мировой про-сцены Counter-Strike выпал из тридцатки лучших коллективов мира в рейтинге от HLTV. Речь идёт о клубе Fnatic.
Время неумолимо течёт, на про-сцене появляются новые звёзды, а ветераны постепенно уходят в тень и про них забывают. То же самое происходит и с командами. Достаточно вспомнить, как польский состав Virtus.pro всех рвал, а потом остаток своего существования волочил на задворках мирового топа. То же самое сейчас происходит и с легендарной и старейшей организацией Fnatic. Состав клуба по CS:GO впервые за пять лет вылетел из тридцатки сильнейших клубов мира и занимает сейчас «унизительное» 31 место.
График выступления Fnatic
Фото: HLTV
Как видно на графике, ситуация только ухудшается и белого просвета даже не видно. В последний раз клуб попадал в похожую ситуацию в 2019-м. Но тогда команда находилась на 28-й строчке в мировом рейтинге. Теперь она находится и вовсе за пределами топа. Возможно, этот факт наконец-то сподвигнет руководство к кадровым перестановкам, потому что падать ниже уже некуда.
Состав Fnatic по CS:GO на данный момент:
- Йеспер JW Вексель
- Фредди KRIMZ Йоханссон
- Майкил Golden Селим
- Людвиг Brollan Бролин
- Джек jackinho Стром Мэттсон
- 17 июня 2021
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- 16 июня 2021
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- 15 июня 2021
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19:25
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