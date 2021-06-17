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Пара из России показала косплей на Синдел и Кабала из Mortal Kombat

Пара из России показала косплей на Синдел и Кабала из Mortal Kombat
Артём Ращупкин
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Муж и жена, Павел Поляков и Анна Шаховская представили семейный косплей на персонажей вселенной Mortal Kombat, переодевшись в Синдел и Кабала.

Этот косплей пара разрабатывала более года. Тогда они ещё не знали, что выйдет новый фильм по вселенной. Доспехи для Кабала напечатали на 3D-принтере, а оружие для персонажей выбрали из стали. Оно обрабатывалось и зачищалось на станке, потом оружие шлифовали и окрашивали. Таким образом, получилось идеально повторить крюки Кабала и древковое копьё Синдел.

Фото: vk.com/annshakh

Фото: vk.com/annshakh

Фото: vk.com/annshakh

Фото: vk.com/annshakh

Фото: vk.com/annshakh

Фото: vk.com/annshakh

Фото: vk.com/annshakh

Фото: vk.com/annshakh

Фото: vk.com/annshakh

Фото: vk.com/annshakh

Фото: vk.com/annshakh

Фото: vk.com/annshakh

Сначала Синдел считалась положительным персонажем, которая попала под влияние Куан Чи и была подчинена Шао Каном. Но в Mortal Kombat 11 она раскрылась с другой стороны. Мы узнали о её коварстве и жажде власти.

Кабал был впервые представлен в Mortal Kombat 3 в качестве бывшего члена преступной группировки «Чёрный Дракон», возглавляемой Кано. Раскаявшись, Кабал перешёл на сторону добра и стал одним из защитников Земли.

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