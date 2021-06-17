В Cyberpunk 2077 вышло обновление 1.23
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Авторы игры Cyberpunk 2077 выпустили обновление 1.23 для своей игры. Оно занимает на диске почти 3,5 ГБ и распространяется на все платформы.
Задания и открытый мир
Дары космоса
- Исправлена ошибка, из-за которой указатель цели «Открыть капсулу» мог менять положение.
Заказ: Семейные обстоятельства
- Исправлена ошибка, из-за которой автомобиль Джулиет мог исчезнуть на глазах у игрока после выполнения задания.
- Исправлена ошибка загрузки в доме Джулиет.
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок не мог войти в дом Джулиет, если не обладал нужным уровнем одной из характеристик.
Пропуск в высшую лигу
- Исправлена ошибка, из-за которой Джеки мог проходить сквозь стекло.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые охранники не нападали на игрока.
- Исправлена ошибка, из-за которой цель «Обыскать офицера „Арасаки“» иногда оставалась активной даже после её достижения.
- Исправлена ошибка, из-за которой в фойе не появлялся робот.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые солдаты «Арасаки» могли проходить сквозь дверь.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые охранники могли появляться из ниоткуда на глазах у игрока.
- Исправлена ошибка, из-за которой тело офицера «Арасаки» могло оказаться в недоступном месте, что не позволяло игроку забрать чип и продолжить прохождение.
Беда не приходит одна
- Убраны лишние подсказки с указанием кнопок.
Охота на охотника
- Исправлено воспроизведение звука в новостном сюжете с чипа Ривера.
Королева автострад
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые игроки не могли завершить задание, если слишком рано покидали Клэр после гонки в Санто-Доминго.
Укрощение василиска
- Исправлена ошибка, из-за которой «Василиск» мог проходить через некоторые деревья.
Старые друзья
- Исправлена ошибка, из-за которой в разговоре с Вакако не появлялись варианты реплик, относящихся к заданию.
Линия фронта
- Убрано мигание дыма и пыли во время поездок на «Василиске».
Заказ: Прощай, Найт-Сити
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые игроки не могли завершить задание после спасения Брюса, если вызывали Деламейна.
Взгляд с высоты
- Исправлена ошибка, из-за которой персонаж игрока мог застрять в ави, если стоял на посадочной площадке во время его прибытия.
Заказ: Без фиксера
- Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было открыть дверь в гараж Дакоты в конце задания.
- Исправлена ошибка, из-за которой Ирис иногда выбирала телепортацию вместо ходьбы.
Заказ: Тепло, ещё теплее
- Исправлена ошибка, из-за которой автомобиль фиксера мог проехать через перекрёсток, вместо того чтобы свернуть направо.
- Исправлена ошибка, из-за которой можно было ввести 8ug8ear охладитель во время отключения, что вызывало проблемы с анимацией.
- Исправлена ошибка, из-за которой 8ug8ear нельзя было поднять.
- Исправлена ошибка, из-за которой неигровые персонажи могли появляться под землёй, что делало выполнение задания невозможным.
Заказ: Вторая кожа
- Исправлена ошибка, из-за которой сообщения от Реджины касательно этого заказа могли приходить во время операции в «Компэки плаза».
- Исправлена ошибка, из-за которой можно было подключиться к компьютеру после уничтожения фургона и провала задания, что не позволяло продолжить прохождение игры.
- Исправлена ошибка, из-за которой цель «Добраться до склада курьерской службы „Ревира“» иногда не считалась достигнутой.
Приступ киберпсихоза: Сторожевой пёс
- Исправлена ошибка, из-за которой после сбора сведений не появлялась цель «Отправить данные Реджине».
Приступ киберпсихоза: Крик в пустоту
- Исправлена ошибка, из-за которой после сбора сведений не появлялась цель «Отправить данные Реджине».
Стражи беспорядка
- Исправлена ошибка, из-за которой Ривер не появлялся на месте встречи перед визитом в «Двор Алой королевы».
Игровой процесс
- Исправлена ошибка, из-за которой после убийства неигрового персонажа и угона его автомобиля тело могло застрять в автомобиле.
- Адам Смэшер больше не будет получать урон во время анимационных пауз между фазами атаки.
- Исправлена ошибка, из-за которой брошенное тело неигрового персонажа слишком многое разрушало.
- Киберимплант «Стимсоп» теперь работает корректно.
Графика
- Исправлены ошибки, которые влияли на внешность призрачного Джонни в некоторых заданиях.
- Исправлены ошибки, приводившие к некорректному отображению одежды персонажей.
- Исправлены ошибки, связанные с видом скал в Пустошах.
Низвержение в Мальстрём
- Исправлена ошибка, из-за которой один из мальстрёмовцев стоял в позе в виде буквы Т.
Стабильность и быстродействие
- Исправлены многочисленные ошибки, связанные с анимацией, интерфейсом, сценами, физикой и игровым процессом.
- Оптимизирован и усовершенствован алгоритм использования памяти (это снизит вероятность вылетов из игры).
- Оптимизировано использование процессора консолей.
- Оптимизирован ввод-вывод и использование памяти, вследствие чего меньше неигровых персонажей с похожей внешностью будут появляться в одном месте, а также ускорится загрузка игрового мира.
Изменения для ПК
- Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было нажать на кнопку улучшения, играя при разрешении экрана 1280×720.
- Исправлена ошибка, из-за которой игра зависала после переключения оконного и полноэкранного режима с помощью клавиш Alt+Enter.
- [Steam] Теперь при установке языка по умолчанию игра будет использовать язык интерфейса Steam.
- Теперь при отсутствии или повреждении игровых данных будет появляться сообщение с просьбой проверить их целостность.
Изменения для Xbox
- Исправлена ошибка, из-за которой выход из системы во время затемнения при смене сцен мог вызвать частичную недоступность игрового управления.
- Исправлена ошибка, из-за которой меню паузы появлялось повторно, если Xbox Guide и меню паузы были закрыты друг за другом в короткий промежуток времени.
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