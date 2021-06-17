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Патч 1.23 для Cyberpunk 2077: список изменений

В Cyberpunk 2077 вышло обновление 1.23
Артём Ращупкин
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Авторы игры Cyberpunk 2077 выпустили обновление 1.23 для своей игры. Оно занимает на диске почти 3,5 ГБ и распространяется на все платформы.

Задания и открытый мир

Дары космоса

  • Исправлена ошибка, из-за которой указатель цели «Открыть капсулу» мог менять положение.

Заказ: Семейные обстоятельства

  • Исправлена ошибка, из-за которой автомобиль Джулиет мог исчезнуть на глазах у игрока после выполнения задания.
  • Исправлена ошибка загрузки в доме Джулиет.
  • Исправлена ошибка, из-за которой игрок не мог войти в дом Джулиет, если не обладал нужным уровнем одной из характеристик.

Пропуск в высшую лигу

  • Исправлена ошибка, из-за которой Джеки мог проходить сквозь стекло.
  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые охранники не нападали на игрока.
  • Исправлена ошибка, из-за которой цель «Обыскать офицера „Арасаки“» иногда оставалась активной даже после её достижения.
  • Исправлена ошибка, из-за которой в фойе не появлялся робот.
  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые солдаты «Арасаки» могли проходить сквозь дверь.
  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые охранники могли появляться из ниоткуда на глазах у игрока.
  • Исправлена ошибка, из-за которой тело офицера «Арасаки» могло оказаться в недоступном месте, что не позволяло игроку забрать чип и продолжить прохождение.

Беда не приходит одна

  • Убраны лишние подсказки с указанием кнопок.

Охота на охотника

  • Исправлено воспроизведение звука в новостном сюжете с чипа Ривера.

Королева автострад

  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые игроки не могли завершить задание, если слишком рано покидали Клэр после гонки в Санто-Доминго.

Укрощение василиска

  • Исправлена ошибка, из-за которой «Василиск» мог проходить через некоторые деревья.

Старые друзья

  • Исправлена ошибка, из-за которой в разговоре с Вакако не появлялись варианты реплик, относящихся к заданию.

Линия фронта

  • Убрано мигание дыма и пыли во время поездок на «Василиске».

Заказ: Прощай, Найт-Сити

  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые игроки не могли завершить задание после спасения Брюса, если вызывали Деламейна.

Взгляд с высоты

  • Исправлена ошибка, из-за которой персонаж игрока мог застрять в ави, если стоял на посадочной площадке во время его прибытия.

Заказ: Без фиксера

  • Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было открыть дверь в гараж Дакоты в конце задания.
  • Исправлена ошибка, из-за которой Ирис иногда выбирала телепортацию вместо ходьбы.

Заказ: Тепло, ещё теплее

  • Исправлена ошибка, из-за которой автомобиль фиксера мог проехать через перекрёсток, вместо того чтобы свернуть направо.
  • Исправлена ошибка, из-за которой можно было ввести 8ug8ear охладитель во время отключения, что вызывало проблемы с анимацией.
  • Исправлена ошибка, из-за которой 8ug8ear нельзя было поднять.
  • Исправлена ошибка, из-за которой неигровые персонажи могли появляться под землёй, что делало выполнение задания невозможным.

Заказ: Вторая кожа

  • Исправлена ошибка, из-за которой сообщения от Реджины касательно этого заказа могли приходить во время операции в «Компэки плаза».
  • Исправлена ошибка, из-за которой можно было подключиться к компьютеру после уничтожения фургона и провала задания, что не позволяло продолжить прохождение игры.
  • Исправлена ошибка, из-за которой цель «Добраться до склада курьерской службы „Ревира“» иногда не считалась достигнутой.

Приступ киберпсихоза: Сторожевой пёс

  • Исправлена ошибка, из-за которой после сбора сведений не появлялась цель «Отправить данные Реджине».

Приступ киберпсихоза: Крик в пустоту

  • Исправлена ошибка, из-за которой после сбора сведений не появлялась цель «Отправить данные Реджине».

Стражи беспорядка

  • Исправлена ошибка, из-за которой Ривер не появлялся на месте встречи перед визитом в «Двор Алой королевы».

Игровой процесс

  • Исправлена ошибка, из-за которой после убийства неигрового персонажа и угона его автомобиля тело могло застрять в автомобиле.
  • Адам Смэшер больше не будет получать урон во время анимационных пауз между фазами атаки.
  • Исправлена ошибка, из-за которой брошенное тело неигрового персонажа слишком многое разрушало.
  • Киберимплант «Стимсоп» теперь работает корректно.

Графика

  • Исправлены ошибки, которые влияли на внешность призрачного Джонни в некоторых заданиях.
  • Исправлены ошибки, приводившие к некорректному отображению одежды персонажей.
  • Исправлены ошибки, связанные с видом скал в Пустошах.

Низвержение в Мальстрём

  • Исправлена ошибка, из-за которой один из мальстрёмовцев стоял в позе в виде буквы Т.

Стабильность и быстродействие

  • Исправлены многочисленные ошибки, связанные с анимацией, интерфейсом, сценами, физикой и игровым процессом.
  • Оптимизирован и усовершенствован алгоритм использования памяти (это снизит вероятность вылетов из игры).
  • Оптимизировано использование процессора консолей.
  • Оптимизирован ввод-вывод и использование памяти, вследствие чего меньше неигровых персонажей с похожей внешностью будут появляться в одном месте, а также ускорится загрузка игрового мира.

Изменения для ПК

  • Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было нажать на кнопку улучшения, играя при разрешении экрана 1280×720.
  • Исправлена ошибка, из-за которой игра зависала после переключения оконного и полноэкранного режима с помощью клавиш Alt+Enter.
  • [Steam] Теперь при установке языка по умолчанию игра будет использовать язык интерфейса Steam.
  • Теперь при отсутствии или повреждении игровых данных будет появляться сообщение с просьбой проверить их целостность.

Изменения для Xbox

  • Исправлена ошибка, из-за которой выход из системы во время затемнения при смене сцен мог вызвать частичную недоступность игрового управления.
  • Исправлена ошибка, из-за которой меню паузы появлялось повторно, если Xbox Guide и меню паузы были закрыты друг за другом в короткий промежуток времени.
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