В Cyberpunk 2077 вышло обновление 1.23

Авторы игры Cyberpunk 2077 выпустили обновление 1.23 для своей игры. Оно занимает на диске почти 3,5 ГБ и распространяется на все платформы.

Задания и открытый мир

Дары космоса

Исправлена ошибка, из-за которой указатель цели «Открыть капсулу» мог менять положение.

Заказ: Семейные обстоятельства

Исправлена ошибка, из-за которой автомобиль Джулиет мог исчезнуть на глазах у игрока после выполнения задания.

Исправлена ошибка загрузки в доме Джулиет.

Исправлена ошибка, из-за которой игрок не мог войти в дом Джулиет, если не обладал нужным уровнем одной из характеристик.

Пропуск в высшую лигу

Исправлена ошибка, из-за которой Джеки мог проходить сквозь стекло.

Исправлена ошибка, из-за которой некоторые охранники не нападали на игрока.

Исправлена ошибка, из-за которой цель «Обыскать офицера „Арасаки“» иногда оставалась активной даже после её достижения.

Исправлена ошибка, из-за которой в фойе не появлялся робот.

Исправлена ошибка, из-за которой некоторые солдаты «Арасаки» могли проходить сквозь дверь.

Исправлена ошибка, из-за которой некоторые охранники могли появляться из ниоткуда на глазах у игрока.

Исправлена ошибка, из-за которой тело офицера «Арасаки» могло оказаться в недоступном месте, что не позволяло игроку забрать чип и продолжить прохождение.

Беда не приходит одна

Убраны лишние подсказки с указанием кнопок.

Охота на охотника

Исправлено воспроизведение звука в новостном сюжете с чипа Ривера.

Королева автострад

Исправлена ошибка, из-за которой некоторые игроки не могли завершить задание, если слишком рано покидали Клэр после гонки в Санто-Доминго.

Укрощение василиска

Исправлена ошибка, из-за которой «Василиск» мог проходить через некоторые деревья.

Старые друзья

Исправлена ошибка, из-за которой в разговоре с Вакако не появлялись варианты реплик, относящихся к заданию.

Линия фронта

Убрано мигание дыма и пыли во время поездок на «Василиске».

Заказ: Прощай, Найт-Сити

Исправлена ошибка, из-за которой некоторые игроки не могли завершить задание после спасения Брюса, если вызывали Деламейна.

Взгляд с высоты

Исправлена ошибка, из-за которой персонаж игрока мог застрять в ави, если стоял на посадочной площадке во время его прибытия.

Заказ: Без фиксера

Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было открыть дверь в гараж Дакоты в конце задания.

Исправлена ошибка, из-за которой Ирис иногда выбирала телепортацию вместо ходьбы.

Заказ: Тепло, ещё теплее

Исправлена ошибка, из-за которой автомобиль фиксера мог проехать через перекрёсток, вместо того чтобы свернуть направо.

Исправлена ошибка, из-за которой можно было ввести 8ug8ear охладитель во время отключения, что вызывало проблемы с анимацией.

Исправлена ошибка, из-за которой 8ug8ear нельзя было поднять.

Исправлена ошибка, из-за которой неигровые персонажи могли появляться под землёй, что делало выполнение задания невозможным.

Заказ: Вторая кожа

Исправлена ошибка, из-за которой сообщения от Реджины касательно этого заказа могли приходить во время операции в «Компэки плаза».

Исправлена ошибка, из-за которой можно было подключиться к компьютеру после уничтожения фургона и провала задания, что не позволяло продолжить прохождение игры.

Исправлена ошибка, из-за которой цель «Добраться до склада курьерской службы „Ревира“» иногда не считалась достигнутой.

Приступ киберпсихоза: Сторожевой пёс

Исправлена ошибка, из-за которой после сбора сведений не появлялась цель «Отправить данные Реджине».

Приступ киберпсихоза: Крик в пустоту

Исправлена ошибка, из-за которой после сбора сведений не появлялась цель «Отправить данные Реджине».

Стражи беспорядка

Исправлена ошибка, из-за которой Ривер не появлялся на месте встречи перед визитом в «Двор Алой королевы».

Игровой процесс

Исправлена ошибка, из-за которой после убийства неигрового персонажа и угона его автомобиля тело могло застрять в автомобиле.

Адам Смэшер больше не будет получать урон во время анимационных пауз между фазами атаки.

Исправлена ошибка, из-за которой брошенное тело неигрового персонажа слишком многое разрушало.

Киберимплант «Стимсоп» теперь работает корректно.

Графика

Исправлены ошибки, которые влияли на внешность призрачного Джонни в некоторых заданиях.

Исправлены ошибки, приводившие к некорректному отображению одежды персонажей.

Исправлены ошибки, связанные с видом скал в Пустошах.

Низвержение в Мальстрём

Исправлена ошибка, из-за которой один из мальстрёмовцев стоял в позе в виде буквы Т.

Стабильность и быстродействие

Исправлены многочисленные ошибки, связанные с анимацией, интерфейсом, сценами, физикой и игровым процессом.

Оптимизирован и усовершенствован алгоритм использования памяти (это снизит вероятность вылетов из игры).

Оптимизировано использование процессора консолей.

Оптимизирован ввод-вывод и использование памяти, вследствие чего меньше неигровых персонажей с похожей внешностью будут появляться в одном месте, а также ускорится загрузка игрового мира.

Изменения для ПК

Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было нажать на кнопку улучшения, играя при разрешении экрана 1280×720.

Исправлена ошибка, из-за которой игра зависала после переключения оконного и полноэкранного режима с помощью клавиш Alt+Enter.

[Steam] Теперь при установке языка по умолчанию игра будет использовать язык интерфейса Steam.

Теперь при отсутствии или повреждении игровых данных будет появляться сообщение с просьбой проверить их целостность.

Изменения для Xbox