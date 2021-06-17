DNS рассказала, когда пройдёт продажа новых партий видеокарт RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti

Российская розничная сеть DNS назвала дату старта продаж новых партий видеокарт GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti. Продажа начнётся 18 июня в 09:00 мск.

Список моделей будет представлен позже. Если до этого магазин продавал RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti по очереди, то теперь эти видеокарты выставят на виртуальные полки одновременно.

Ранее магазин поделился информацией, что на 25 человек приходилась всего одна видеокарта RTX 3070 Ti. При этом первая партия карт этой серии была распродана в DNS менее чем за час.

Сеть получила 500 видеокарт серии RTX 3080 Ti, на которые претендовали 10 тыс. покупателей. Три карты в одни руки не смог получить никто, и только с пяти аккаунтов покупателям удалось приобрести по две видеокарты.

Советы от DNS при покупке видеокарт: