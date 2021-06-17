NAVI и Gambit сыграют в полуфинале BLAST Premier Spring Finals 2021 по CS:GO

15 июня начался один из самых важных турниров этого лета в Counter-Strike: Global Offensive — BLAST Premier Spring Finals 2021. Команды из СНГ — Natus Vincere и Gambit Esports — победили в двух своих первых встречах.

NAVI обыграла в первом раунде верхней части сетки FaZe со счётом 2:1, а во втором одолела BiG со счётом 2:0. Gambit Esports победила Evil Geniuses (2:0) и оказалась сильнее CoL с тем же счётом. Теперь наши команды встретятся в полуфинале. Проигравший отправится в нижнюю часть сетки, а победитель этого матча выйдет напрямую в гранд-финал.

Gambit занимает первое место в мировом рейтинге, а NAVI расположилась на второй позиции. Их очный матч начнётся 19 июня в 16:30 мск.

BLAST Premier Spring Finals 2021 проходит с 15 по 20 июня в онлайне. Восемь участников разыгрывают призовой в размере $ 425 тыс. и слот на BLAST Premier World Final 2021. Ознакомиться с результатами турнира можно по этой ссылке.