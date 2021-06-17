NAVI и Gambit сыграют в полуфинале BLAST Premier Spring Finals 2021 по CS:GO

15 июня начался один из самых важных турниров этого лета в Counter-Strike: Global Offensive — BLAST Premier Spring Finals 2021. Команды из СНГ — Natus Vincere и Gambit Esports — победили в двух своих первых встречах.
NAVI обыграла в первом раунде верхней части сетки FaZe со счётом 2:1, а во втором одолела BiG со счётом 2:0. Gambit Esports победила Evil Geniuses (2:0) и оказалась сильнее CoL с тем же счётом. Теперь наши команды встретятся в полуфинале. Проигравший отправится в нижнюю часть сетки, а победитель этого матча выйдет напрямую в гранд-финал.
Gambit занимает первое место в мировом рейтинге, а NAVI расположилась на второй позиции. Их очный матч начнётся 19 июня в 16:30 мск.
BLAST Premier Spring Finals 2021 проходит с 15 по 20 июня в онлайне. Восемь участников разыгрывают призовой в размере $ 425 тыс. и слот на BLAST Premier World Final 2021. Ознакомиться с результатами турнира можно по этой ссылке.
- 17 июня 2021
-
23:14
-
22:35
-
18:06
-
14:44
-
13:55
-
00:22
- 16 июня 2021
-
23:56
-
23:33
-
22:44
-
22:22
-
18:12
-
15:28
-
15:11
-
14:45
- 15 июня 2021
-
23:09
-
20:13
-
19:46
-
19:25
-
18:54
-
15:33
-
15:20
-
14:49
-
13:56
-
11:55
-
11:46
-
11:35
-
11:22
-
01:26
-
00:52
-
00:43
- 14 июня 2021
-
23:53
-
23:44
-
23:18
-
22:52
-
22:44